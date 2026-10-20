Premier Łotwy Andris Kulbergs, któremu prezydent powierzył również sformowanie następnego rządu, 28 października przeprowadzi rozmowy z potencjalnymi partnerami koalicyjnymi. Jego sojusz polityczny Zjednoczona Lista spotka się tego dnia z obecnymi partnerami koalicyjnymi — Sojuszem Narodowym i Nową Jednością.

Harmonogram rozmów

Spotkanie z Sojuszem Narodowym zaplanowano na godz. 13:00, a z Nową Jednością — na godz. 15:00. Zjednoczona Lista zamierza również odbyć spotkania z innymi partiami reprezentowanymi w Saeimie, jak podaje LSM English.

Kulbergs oświadczył, że formowanie rządu rozpocznie się od uzgodnienia zasad pracy, listy zmian i mechanizmów odpowiedzialności za osiągnięte rezultaty. Jak zaznaczył, dąży do stworzenia zespołu zjednoczonego wokół jasnych celów i gotowego do podejmowania trudnych decyzji.

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Rozmowy odłożono o tydzień

Oficjalne konsultacje rozpoczną się ponad trzy tygodnie po wyborach. Wcześniej planowano je przeprowadzić 21 października, jednak premier poinformował, że z powodu pilnych spraw osobistych nie będzie przebywał na Łotwie. Dlatego spotkania przeniesiono na następny tydzień.

Poseł Sojuszu Narodowego Jānis Eglīts oświadczył, że omawianie konfiguracji przyszłego rządu jest na razie przedwczesne, ponieważ propozycja Kulbergsa nie jest jeszcze znana. Zaznaczył, że partia na nią oczekuje i przedstawi własne propozycje, a model współpracy zostanie ustalony podczas rozmów.

W przestrzeni publicznej omawiano różne warianty rządu: koalicję dwóch lub trzech partii, a także rząd mniejszościowy z udziałem ekspertów branżowych. Kulbergs nie wykluczył żadnego z wariantów, ale zaprzeczył, by stanowiska w przyszłym rządzie zostały już rozdzielone.

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