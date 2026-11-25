Premier Łotwy Andris Kulbergs skrytykował decyzję Estonii o zamknięciu granicy z Rosją dla ruchu transportowego. Uważa on ten krok za błędny i wiąże go z atmosferą przedwyborczą panującą w Estonii.

Odpowiadając na pytanie, czy Łotwa planuje pójść w ślady Estonii i zamknąć granicę z Rosją dla ruchu transportowego, Kulbergs stwierdził, że taka decyzja Tallina jest błędem.

Według łotewskiego premiera zamknięcie granicy nie ma sensu, jeśli wszystkie trzy państwa bałtyckie nie podejmą jednocześnie podobnych działań.

Jednocześnie Łotwa przygotowuje się obecnie na ewentualny wzrost natężenia ruchu na własnej granicy z Rosją.

Kulbergs poinformował również, że strona łotewska rozważa cztery możliwe scenariusze dalszych działań. Premier nie ujawnił jednak szczegółów dotyczących tych wariantów.

Informuje o tym serwis Delfi.

Przypomnijmy, że od 1 grudnia Estonia zamyka wszystkie przejścia graniczne z Rosją.

W Estonii nie ma sprzeciwu wobec ukraińskich ataków na Rosjan w regionie Bałtyku.

Łotwa, idąc w ślady Estonii, przygotowuje się do zamknięcia granicy z Rosją.

Na granicy rosyjsko-estońskiej utworzyły się długie kolejki osób próbujących przedostać się do Estonii przed planowanym zamknięciem przejść granicznych. Tylko po stronie rosyjskiej na liście osób oczekujących na przekroczenie granicy znajduje się ponad 300 osób. Informują o tym rosyjskie media.

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