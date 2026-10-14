Premier Łotwy Andris Kulbergs oświadczył, że kraj nie może obecnie całkowicie zakazać tranzytu zboża z Federacji Rosyjskiej — państwa-agresora — ani wprowadzić planowanej 300-procentowej podwyżki opłaty za korzystanie z infrastruktury kolejowej dla takich ładunków. Powiedział to po posiedzeniu rządu, informuje LSM English.

Ryzyko pozwów sądowych

Według Kulbergsa kwestie taryf i tranzytu należą do wyłącznych kompetencji Unii Europejskiej. Łotwa może działać pod pewnymi warunkami, jednak wiąże się to z ryzykiem. Członków rządu poinformowano, że zakaz tranzytu takiego zboża może skutkować natychmiastowymi pozwami sądowymi na kwotę od 200 mln do 800 mln euro.

Premier oświadczył również, że rosyjskie zboże nadal nie jest objęte sankcjami. Według niego nie należy ono do Rosji, lecz do firm ze Stanów Zjednoczonych, Szwajcarii i Japonii, które kupują także zboże od rolników z państw bałtyckich.

Kulbergs zaznaczył, że Litwa uczestniczy w podobnej sprawie sądowej o wartości 12 mld euro. Według niego kraj prawdopodobnie będzie musiał zapłacić w tym roku 450 mln euro w ramach tego sporu.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Apel do Unii Europejskiej

Kulbergs poinformował, że w tym tygodniu uda się do Brukseli, aby omówić tę kwestię. W ubiegłym tygodniu on, premier Estonii Kristen Michal i prezydent Litwy Gitanas Nausėda wysłali wspólny list do przewodniczącego Rady Europejskiej Antónia Costy oraz przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen. Wezwali w nim do zakazania tranzytu rosyjskiego zboża przez UE.

Według Kulbergsa Estonia wcześniej wprowadziła krajowe sankcje zakazujące tranzytu rosyjskiego i białoruskiego zboża, lecz w chwili podjęcia tej decyzji nie zawarto tam żadnych umów tranzytowych. Na Łotwie, jak powiedział, takie umowy zawarto już na 300 tys. ton.

17 września Saeima Łotwy w trybie pilnym przyjęła zmiany w ustawie o kolei, które umożliwiają do końca roku przyspieszenie rewizji opłat infrastrukturalnych za tranzyt zboża, którego stacja początkowa jest wskazana w dokumentach jako Rosja. Przepisy te będą obowiązywać do 31 grudnia 2026 roku. Rząd zezwolił również Służbie Żywnościowo-Weterynaryjnej na pobieranie próbek zboża tranzytowego i sprawdzanie w laboratoriach deklarowanego kraju pochodzenia.

Czytaj nas na