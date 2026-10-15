W Japonii premierka Sanae Takaichi przyjęła rezygnację ministra rolnictwa Kazuo Yany, który znalazł się w centrum kilku skandali, i mianowała jego następcą deputowanego do niższej izby parlamentu Aratę Takebe. Takebe reprezentuje okręg na Hokkaido, informuje The Japan Times.

Rezygnacja po skandalach

Yana podał się do dymisji po środowym posiedzeniu komisji budżetowej niższej izby parlamentu. Oświadczył, że skandale odwracają uwagę parlamentu i utrudniają mu wykonywanie obowiązków ministra. Stanowisko zajmował zaledwie miesiąc.

Jeden ze skandali dotyczył majowych wypowiedzi Yany o ograniczeniu wydatków budżetowych dla dwóch miejscowości, których burmistrzowie go nie poparli. Drugi był związany z bezpłatnym przewozem zwolenników autobusami podczas kampanii wyborczych, co mogło naruszać ustawę o wyborach na stanowiska publiczne.

W tym tygodniu pojawiła się również informacja, że Yana rzekomo płacił pracownikom swojej kampanii wyborczej za wykonywanie telefonów do wyborców z apelem o głosowanie na niego. To także mogło stanowić naruszenie prawa wyborczego. Komentator polityczny Tetsuo Suzuki stwierdził, że prawdopodobne naruszenia zasad wyborczych były poważnym ciosem dla rządu Takaichi.

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Pytania o decyzje kadrowe

Rezygnacja Yany nasiliła pytania o jego nominację mimo wcześniejszych kontrowersji. W 2024 roku został na sześć miesięcy zawieszony w pełnieniu funkcji partyjnej w Partii Liberalno-Demokratycznej za niewykazanie 17,46 mln jenów w sprawozdawczości dotyczącej funduszy politycznych. Przed ostatnimi skandalami musiał już odpowiadać na pytania parlamentarne w tej sprawie.

Suzuki powiązał sytuację z możliwymi niedociągnięciami w weryfikacji kandydatów do rządu, pracą doradców premierki podczas kryzysu oraz procedurą formowania gabinetu. W sierpniu Takaichi rozesłała pisemną ankietę dotyczącą pożądanych stanowisk rządowych do członków Partii Liberalno-Demokratycznej, którzy co najmniej dwa razy wygrali wybory. Po utworzeniu nowego gabinetu 17 września oświadczyła, że większość nominacji odpowiada życzeniom samych polityków.

Zadania dla nowego ministra

Ogłaszając nominację Takebe, Takaichi poleciła mu rozwijać rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo, wspierać rozwój społeczności wiejskich i rybackich oraz wzmacniać bezpieczeństwo żywnościowe. Wśród priorytetów wymieniła wykorzystanie nowych technologii, w tym fabryk roślinnych, akwakultury lądowej oraz analizy danych satelitarnych za pomocą sztucznej inteligencji.

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