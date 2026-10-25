W Wielkiej Brytanii premier Andy Burnham oświadczył, że chce przeprowadzić z opinią publiczną uczciwą, opartą na faktach dyskusję na temat możliwego przywrócenia swobody przepływu osób między Zjednoczonym Królestwem a Unią Europejską. Kwestia ta jest rozważana w ramach planów nowego formatu relacji Londynu z Brukselą, informuje The Guardian.

Opcje relacji z UE

Burnham wcześniej mówił, że nowe porozumienie z UE mogłoby potencjalnie oznaczać pełny powrót Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej. Wśród innych omawianych przez niego opcji jest przystąpienie do jednolitego rynku UE lub unii celnej. Członkostwo w jednolitym rynku wymagałoby zgody na swobodę przepływu osób, a obie opcje wiązałyby się z przestrzeganiem określonych zasad UE.

Jednocześnie premier wcześniej potwierdzał przywiązanie do postanowień manifestu wyborczego Partii Pracy z 2024 roku, które wykluczały powrót swobody przepływu osób, członkostwo w jednolitym rynku i unii celnej. Według publikacji fundamentalne zmiany w relacjach z UE prawdopodobnie trzeba będzie odłożyć do następnych wyborów powszechnych, oczekiwanych do 2029 roku.

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Migracja i szczyt w Brukseli

Burnham przyznał, że swoboda przepływu osób wiązała się ze znacznymi trudnościami. Jednocześnie zasugerował, że charakter europejskiej migracji zmienił się w ciągu ostatniej dekady, i podkreślił różnicę między migracją, w ramach której ludzie przyjeżdżają do kraju, a następnie wracają do domu, a obecną sytuacją.

20 listopada Burnham ma spotkać się z przywódcami UE na szczycie w Brukseli. Mówił również o wzajemnych korzyściach wynikających ze swobody przepływu osób dla Brytyjczyków, w tym młodych ludzi, którzy chcą mieszkać w Europie. Jednocześnie premier powiedział, że nie wyobraża sobie rekomendowania przystąpienia Wielkiej Brytanii do strefy Schengen ani rezygnacji z funta szterlinga na rzecz euro.

Lider Reform UK Nigel Farage nazwał wypowiedzi premiera zdradą wyborców, którzy poparli Brexit. Chris Philp, minister spraw wewnętrznych w gabinecie cieni Partii Konserwatywnej, oświadczył, że przywrócenie swobody przepływu osób oznaczałoby utratę kontroli nad granicami.

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