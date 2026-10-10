W Pakistanie premier Shehbaz Sharif omówił telefonicznie z przywódcą partii Jamiat Ulema-e-Islam-Fazl (JUI-F), Maulaną Fazlurem Rehmanem, możliwość zmniejszenia napięć między rządem federalnym a władzami prowincji Chajber Pasztunchwa. Jak informuje Dawn, szef rządu zaprosił Rehmana na spotkanie do rezydencji premiera, a ten przyjął zaproszenie.

Kancelaria premiera oświadczyła, że rozmowy mają odbyć się w najbliższym czasie. Sharif pogratulował również Rehmanowi odbycia umry, mniejszej pielgrzymki do Mekki.

Próba przywrócenia dialogu

Rozmowa telefoniczna odbyła się w kontekście kontaktów Rehmana z opozycją. Rozmowy 3 października między władzami federalnymi a opozycyjnym sojuszem Tehreek-e-Tahafuz-e-Ain-e-Pakistan zakończyły się bez porozumień. Jednym z głównych przedmiotów sporu była polityka antyterrorystyczna.

Przedstawiciel JUI-F Aslam Ghauri oświadczył, że Rehman występuje nie jako mediator, lecz jako facilitator dialogu. Według niego priorytetem partii jest ponowne doprowadzenie stron do stołu negocjacyjnego. JUI-F wezwała także do zwołania w budynku parlamentu wielopartyjnej konferencji w celu omówienia kwestii politycznych i bezpieczeństwa.

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Poseł do Zgromadzenia Narodowego z ramienia PTI Junaid Akbar wcześniej potwierdził, że Rehman zaproponował pomoc w przełamaniu impasu między rządem a opozycją. Zaznaczył, że PTI jest otwarta na taki udział, choć Rehman nie zaproponował konkretnego modelu negocjacji.

Spór wokół bezpieczeństwa prowincji

Rząd federalny kierowany przez partię PML-N i prowincjonalna administracja Chajber Pasztunchwy z ramienia PTI pozostają w sporze w kilku kwestiach, przede wszystkim dotyczących zwalczania terroryzmu. PTI twierdzi, że jest odsuwana od podejmowania decyzji w sprawie bezpieczeństwa prowincji; władze federalne temu zaprzeczają.

Ministrowie federalni krytykowali również PTI za przygotowywanie marszu protestacyjnego do Islamabadu w obliczu wyzwań dla bezpieczeństwa w Chajber Pasztunchwie. Minister informacji Attaullah Tarar oskarżył władze prowincji o niewłaściwe zarządzanie i oświadczył, że środki na rozwój, według jego twierdzeń, są wydawane na organizację protestów.

Osobno Shehbaz Sharif spotkał się z prezydentem Asifem Alim Zardarim. Strony omówiły ogólną sytuację polityczną i bezpieczeństwo w kraju, a także uzgodniły przeprowadzenie odrębnych posiedzeń Zgromadzenia Narodowego i Senatu 13 października.

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