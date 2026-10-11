Premier Pakistanu Shehbaz Sharif polecił zatrzymać mężczyznę podejrzewanego o oszukanie studentki Laiby Ayaz po jej śmierci w Islamabadzie. Szef rządu spotkał się z komendantem policji Islamabadu Mohammadem Sohailem Chaudhrym oraz głównym komisarzem miasta Sohailiem Ashrafem, informuje Dawn.

Policja stolicy zarejestrowała sprawę przeciwko podejrzanemu na podstawie artykułów 322 i 34 pakistańskiego kodeksu karnego po skardze ojca studentki, Mohammada Ayaza. Według policji rodzina zgłosiła zaginięcie dziewczyny oraz jej ciężki stan psychiczny. Po analizie danych dotyczących połączeń telefonicznych i geolokalizacji ciało Laiby znaleziono na ogrodzonym terenie zielonego pasa w pobliżu niedzielnego bazaru w sektorze G-10 w Islamabadzie.

Śledztwo FIA

Pakistańska Federalna Agencja Śledcza rozpoczęła dochodzenie i prowadzi naloty, aby ustalić miejsce pobytu oraz zatrzymać podejrzanego. Dyrektor strefy FIA w Islamabadzie również odwiedził rodzinę zmarłej i zebrał informacje o okolicznościach sprawy.

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Według FIA mężczyzna zdobył zaufanie rodziny, fałszywie przedstawiając swoją tożsamość i status zawodowy. Nie był zarejestrowanym agentem wizowym, ale twierdził, że pracuje jako księgowy w Sądzie Najwyższym Pakistanu. Później, według agencji, przekazywał sprzeczne informacje o swojej tożsamości i pracy.

Pieniądze za zatrudnienie i przyjęcie na studia

FIA oświadczyła, że podejrzanemu przekazano 550 tys. rupii rzekomo na zatrudnienie brata Laiby, a kolejne 7,2 mln rupii — rzekomo na jej przyjęcie na Uniwersytet Harvarda w Stanach Zjednoczonych. Agencja sprawdza płatności i oświadczenia związane z tą sprawą.

Laiba niedawno uzyskała tytuł licencjata na Międzynarodowym Islamskim Uniwersytecie w Islamabadzie. Według śledztwa w domniemanym oszustwie mogła uczestniczyć kobieta-wspólniczka. Funkcjonariusze otrzymali do weryfikacji dokumenty wizowe, które według ich danych przekazał podejrzany; został on wpisany na listę osób objętych zakazem wyjazdu, aby nie dopuścić do opuszczenia przez niego kraju. Wyniki badań sądowo-medycznych są nadal oczekiwane.

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