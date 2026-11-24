Premier Polski Donald Tusk wraz z sześcioma europejskimi przywódcami podpisał apel wzywający do niewydawania wiz sportowcom z Federacji Rosyjskiej — państwa-agresora — oraz Białorusi w celu udziału w zawodach na terytorium Unii Europejskiej. Poinformował o tym RMF24.

Apel do władz UE

List skierowano do przewodniczącego Rady Europejskiej António Costy oraz przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen. Oprócz Tuska podpisali go premierzy Danii, Estonii, Finlandii, Szwecji i Łotwy, a także prezydent Litwy.

Autorzy apelu uważają, że Kreml odbierze dopuszczenie rosyjskich i białoruskich sportowców do europejskich zawodów jako zwycięstwo. Ich zdaniem będzie to również oznaczać stopniową akceptację rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie.

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Propozycje dotyczące zasad wizowych

Europejscy przywódcy proponują ustanowienie wspólnych zasad w wytycznych wizowych UE. Zaznaczyli, że zmiana Kodeksu Wizowego będzie wymagała czasu, dlatego wzywają do niezwłocznych działań. Swoje stanowisko planują przedstawić na najbliższym szczycie Unii Europejskiej pod koniec tygodnia.

Inicjatywy w ramach sankcji

W przeddzień Ursula von der Leyen przedstawiła 22. pakiet sankcji przeciwko Rosji. Wśród proponowanych ograniczeń jest zakaz udziału rosyjskich drużyn i sportowców występujących pod rosyjską flagą w wydarzeniach sportowych na terytorium UE.

Bruksela proponuje również zakazać prezentowania oficjalnych rosyjskich symboli, ograniczyć napływ środków od rosyjskich sponsorów do europejskich organizacji sportowych i kulturalnych oraz nie dopuszczać Rosjan do organów zarządzających europejskich federacji sportowych. Aby sankcje weszły w życie, muszą zostać jednomyślnie zatwierdzone przez wszystkie państwa członkowskie UE.

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