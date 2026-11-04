Premier Polski Donald Tusk podczas wspólnej konferencji prasowej z szefem czeskiego rządu Andrejem Babišem poradził prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi, by nie nadużywał weta jako sposobu rządzenia. Poinformowało o tym RMF24.

Komentarz Tuska na temat wyborów w USA

Tusk komentował wstępne wyniki wyborów do Kongresu USA. Według RMF24 Partia Republikańska prezydenta Trumpa straciła większość w obu izbach Kongresu na rzecz Partii Demokratycznej.

Polski premier stwierdził, że w Ameryce zwyciężyła demokracja, i wyraził nadzieję, że ustabilizuje to sytuację w regionie. Podkreślił również, że Trump pozostaje prezydentem USA.

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Odwołując się do własnego doświadczenia w Polsce, Tusk zaznaczył, że weto jest ostatnią rzeczą, która może pomóc dobrej polityce. Za priorytety polskiego rządu uznał jak najściślejszy sojusz z USA, bardziej realistyczną i skoncentrowaną na bezpieczeństwie politykę Europy, a także uzbrojenie i rozbudowę polskiej armii.

Oświadczenia Trumpa i prognoza Babiša

Jak informuje RMF24, Trump oświadczył, że zaakceptuje wyniki wyborów i pogratulował demokratom. Jednocześnie zapowiedział zamiar wetowania ich propozycji.

Babiš ze swojej strony przypuścił, że do końca kadencji Trumpa demokraci będą blokować jego plany legislacyjne w Kongresie. Zdaniem szefa czeskiego rządu może to doprowadzić do pewnego paraliżu amerykańskiej polityki.

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