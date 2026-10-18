Premier Polski Donald Tusk po szczycie Rady Europejskiej w Brukseli oświadczył, że Polska nie będzie powtarzać błędów innych państw europejskich w polityce migracyjnej ani za nie płacić. Napisał o tym w serwisie X, informuje RMF24.

Oświadczenie w sprawie polityki migracyjnej

Według Tuska Polska prowadzi własną politykę dotyczącą migracji i udzielania azylu. Premier oświadczył, że władze kraju stanowczo chronią granicę przed nielegalną migracją, nie przyjmują wniosków i deportują osoby naruszające polskie prawo.

„Polska nie powtórzy błędów, które popełniły inne państwa europejskie, i nie będzie za nie płacić” — napisał szef polskiego rządu. Podkreślił również, że w kwestiach bezpieczeństwa polskie władze będą działać „bezkompromisowo”.

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Spotkania w Brukseli

Tusk oświadczył, że przedstawił to stanowisko europejskim liderom w Brukseli. Podczas wizyty spotkał się z przywódcami państw Grupy Wyszehradzkiej, a także uczestniczył w spotkaniach grupy „Przyjaciele Spójności”, formatu Northern Nine oraz Europejskiej Partii Ludowej.

Polski premier spotkał się również z przewodniczącą Parlamentu Europejskiego Robertą Metsolą oraz prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Na zaproszenie premierów Włoch, Danii i Niderlandów Tusk wziął udział w nieformalnym spotkaniu dotyczącym migracji, a następnie w sesji roboczej Rady Europejskiej.

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