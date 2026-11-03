W Szwecji przewodniczący parlamentu Andreas Norlén powierzył pełniącemu obowiązki premiera Ulfowi Kristerssonowi zadanie podjęcia próby utworzenia nowego rządu. Otrzymał on tydzień na negocjacje w sprawie powołania rządu większościowego, informuje The Local Sweden.

Układ sił w parlamencie

Kristersson stoi na czele tymczasowego rządu po porażce jego prawicowego bloku w wyborach parlamentarnych 13 września. Centrolewicowy blok opozycyjny zdobył 176 miejsc w parlamencie, podczas gdy prawicowy blok Kristerssona, w skład którego wchodzą antyimigracyjni Szwedzcy Demokraci, ma 173 mandaty.

Cztery partie bloku centrolewicowego już kilkakrotnie próbowały porozumieć się w sprawie utworzenia rządu, jednak nie osiągnęły rezultatu. Sam Kristersson przyznał, że utworzenie większości będzie trudne, ponieważ rozkład miejsc w parlamencie się nie zmienił.

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Poprzednie próby

Wcześniej parlamentarzyści odrzucili kandydaturę liderki Partii Centrum Elisabeth Thand Ringqvist na stanowisko premiera. Przed głosowaniem poinformowała ona przewodniczącego parlamentu, że nie zdołała utworzyć rządu z udziałem partii lewicowych i prawicowych.

Różnice polityczne uniemożliwiają obu blokom uzyskanie niezbędnego poparcia. Chociaż partie centrolewicowe mają łącznie większość, Partia Centrum odmawia współpracy z socjalistyczną Partią Lewicy. Jednocześnie Partia Lewicy nalega, że poprze lewicowy rząd tylko pod warunkiem własnego udziału w nim.

Głosowanie w sprawie Thand Ringqvist było drugim głosowaniem nad kandydaturą na premiera. 15 października parlamentarzyści odrzucili również kandydaturę liderki Partii Socjaldemokratycznej Magdaleny Andersson. Przewodniczący parlamentu może poddać pod głosowanie maksymalnie cztery kandydatury na premiera, po czym muszą zostać wyznaczone nowe wybory.

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