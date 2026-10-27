Premier Szwecji Ulf Kristersson sceptycznie ocenił perspektywy rozmowy telefonicznej prezydenta Finlandii Alexandra Stubba i premiera Norwegii Jonasa Gar Støre z Władimirem Putinem.

Stwierdził, że dotychczasowe kontakty europejskich przywódców z Rosją nie przyniosły znaczących rezultatów.

Według Kristerssona działania Rosji w terenie nie świadczą o jej dążeniu do pokoju. Podkreślił, że jego zdaniem Moskwa dąży do podporządkowania, a nie do pokojowego rozwiązania.

Szwedzki premier podkreślił, że pokój musi zostać osiągnięty na warunkach Ukrainy.

Wcześniej Stubb i Støre poinformowali o rozmowie telefonicznej z Putinem, która odbyła się 27 października. Według prezydenta Finlandii rozmowa miała charakter szczery i rzeczowy. Sceptycyzm co do skuteczności tych kontaktów wyraziła również premier Danii Mette Frederiksen.

Źródło: SVT Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski rozmawia z prezydentem Finlandii Aleksandrem Stubbem i premierem Norwegii Jonasem Garem Støre po ich rozmowach z Władimirem Putinem. Poinformowało o tym Biuro Prezydenta Ukrainy. Wcześniej Zełenski ocenił perspektywy nowych rozmów pokojowych z Rosją. Wcześniej doradca rosyjskiego dyktatora Jurij Uszakow oświadczył, że rozmowy dotyczące zakończenia wojny na Ukrainie planuje się przeprowadzić w pierwszej połowie listopada w Abu Zabi w formacie trójstronnym z udziałem Ukrainy, USA i Rosji. Uszakow oświadczył również, że Rosja, USA i Chiny rozpoczęły przygotowania do trójstronnego spotkania Władimira Putina, Donalda Trumpa i Xi Jinpinga. Według słów doradcy Putina Moskwa, Waszyngton i Pekin są rzekomo już gotowe do jego przeprowadzenia.

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