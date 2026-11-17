W Polsce premier Donald Tusk poinformował, że rząd zdecydował o zamrożeniu cen gazu dla odbiorców indywidualnych i gospodarstw domowych. Cena będzie utrzymywana na poziomie 197,29 zł za megawatogodzinę, informuje RMF24.

Cena gazu dla gospodarstw domowych

Tusk ogłosił decyzję przed posiedzeniem Rady Ministrów. Jak powiedział, ceny gazu systematycznie rosną z powodu wojny i kryzysu w Cieśninie Ormuz.

Premier zaznaczył, że obecnie gaz na europejskiej giełdzie kosztuje około 100 euro, czyli ponad 450 zł za megawatogodzinę. Nazwał to najwyższą ceną od ponad roku.

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Ceny energii elektrycznej

Tusk poinformował również o utrzymaniu programu „Ceny Paliw Niżej”. Ponadto, jak powiedział, rząd będzie nadal pracował nad kwestią cen energii elektrycznej, aby Polacy mogli uniknąć szoku cenowego późną jesienią i zimą.

Jak pisze RMF24, tego dnia Sejm rozpoczął trzydniowe posiedzenie, a około południa odbyło się posiedzenie Rady Ministrów pod przewodnictwem Tuska.

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