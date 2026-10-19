Premierka Japonii Sanae Takaichi 19 października oświadczyła, że rząd nie wyklucza emisji obligacji państwowych w celu sfinansowania dwuletniej obniżki podatku konsumpcyjnego, planowanej od kwietnia przyszłego roku. Informuje o tym Channel NewsAsia.

Finansowanie obniżki podatku

Podczas wystąpienia w parlamencie Takaichi powiedziała, że władze będą dążyć do systematycznego obniżania relacji długu publicznego do produktu krajowego brutto. W tym celu rząd będzie dokonywał przeglądu wydatków i kontrolował skalę corocznej emisji obligacji.

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Jednocześnie premierka podkreśliła, że możliwość emisji obligacji w celu pozyskania środków nie jest odrzucana. Jej zdaniem wzmocnienie japońskiej gospodarki może również zwiększyć zaufanie rynków do jena.

Opłata na produkty spożywcze

Rząd Japonii planuje od kwietnia przyszłego roku obniżyć na dwa lata 8-procentową opłatę na produkty spożywcze. Krok ten ma złagodzić wpływ rosnących kosztów życia na gospodarstwa domowe.

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