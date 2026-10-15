Premier Japonii Sanae Takaichi zaprzeczyła oskarżeniom o szpiegostwo wysuniętym przez Rosję, państwo-agresora, po zatrzymaniu na Sachalinie japońskiego dziennikarza Yukiego Imaia. Jak informuje The Moscow Times, strona rosyjska twierdzi, że korespondent gazety Hokkaido Shimbun działał w interesie japońskiego wywiadu.

Oskarżenia FSB

Rosyjska FSB oświadczyła, że Imai zbierał i przechowywał informacje o możliwościach obronnych kraju w celach wywiadowczych. Według służby specjalnej informacje te rzekomo mogły zostać wykorzystane przeciwko bezpieczeństwu Rosji.

Takaichi powiedziała dziennikarzom, że twierdzenia o pracy reportera dla japońskiego wywiadu nie są prawdziwe. Dodała, że okoliczności zatrzymania Imaia pozostają obecnie nie do końca znane.

Reakcja Tokio

Główny sekretarz gabinetu Japonii Minoru Kihara poinformował, że strona japońska nie mogła skontaktować się z Imaiem i dowiedziała się o jego zatrzymaniu dopiero po oficjalnym powiadomieniu Moskwy.

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Japońskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało ambasadora Rosji w Tokio Nikołaja Nozdriewa, aby wyrazić protest. W odpowiedzi dyplomata oświadczył, że japońskie służby specjalne rzekomo angażują osoby prywatne, w tym akredytowanych w Rosji dziennikarzy, do zbierania tajnych informacji.

Japońska premier oświadczyła, że Tokio skoncentruje się na ochronie obywateli Japonii. W Hokkaido Shimbun zaznaczono, że bezpieczeństwo ich korespondenta jest najwyższym priorytetem.

Dodatkowy kontekst

Zatrzymanie Imaia nastąpiło w czasie długotrwałych sporów między Rosją a Japonią, które wciąż nie zawarły formalnego traktatu pokojowego po II wojnie światowej z powodu sporu terytorialnego o Wyspy Kurylskie, które Japonia nazywa Terytoriami Północnymi.

Kilka dni wcześniej japońskie organy ścigania w Osace zatrzymały 28-letniego obywatela Rosji powiązanego z międzynarodową grupą ransomware Qilin i wydały go Niemcom w celu rozpatrzenia sprawy dotyczącej cyberprzestępstw.

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