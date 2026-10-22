Prezydent Czech Petr Pavel uważa, że porozumienie Donalda Trumpa w sprawie dostaw rosyjskiego oleju napędowego do Stanów Zjednoczonych osłabiło presję na Kreml i utrudniło osiągnięcie rozejmu między Rosją a Ukrainą.

Według Pavla skoordynowane sankcje USA i Europy wobec rosyjskiej ropy, oligarchów i przemysłu wywierały na Moskwę presję gospodarczą. Jednak nowa umowa dała Rosji możliwość odetchnięcia.

Prezydent Czech poparł również Wołodymyra Zełenskiego w obliczu krytyki ze strony Trumpa i podkreślił, że to właśnie Rosja rozpoczęła wojnę przeciwko Ukrainie.

Pavel uważa, że prezydent USA skupia się bardziej na interesach gospodarczych Stanów Zjednoczonych niż na konfrontacji między demokracją a autokracją. Jednocześnie nie wykluczył wznowienia zakupów rosyjskiej ropy przez kraje europejskie w przyszłości – pod warunkiem, że Rosja będzie szanować suwerenność i granice innych państw.

Źródło: Politico.

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