Prezydent FIFA Gianni Infantino może zachować stanowisko po wyborach w marcu, ponieważ jego przeciwnicy nie znaleźli jeszcze wpływowego kandydata do walki o przywództwo w światowej piłce nożnej. Informuje o tym Dawn, powołując się na AFP.

56-letni Szwajcar ubiega się o reelekcję na czwartą i ostatnią kadencję. Po przedstawieniu i szybkim wycofaniu planu pozyskania prywatnych inwestycji dla mistrzostw świata stracił poparcie szeregu federacji piłkarskich. Jednocześnie Infantino zachowuje kluczowe poparcie w Afryce i Ameryce Południowej.

Poszukiwanie kandydata

Plan FIFA Forward Enterprise, o którym poinformowano w lipcu, zakładał utworzenie komercyjnej spółki zależnej do zarządzania największymi turniejami FIFA, w tym mistrzostwami świata. Dwaj zdecydowani krytycy Infantino — prezydent UEFA Aleksander Čeferin oraz, według AFP, szef CONCACAF Victor Montagliani — zdecydowali lub, w przypadku Montaglianiego, podobno planują ubiegać się o reelekcję na obecne stanowiska, zamiast kandydować na prezydenta FIFA.

Kandydaci muszą zgłosić swoje kandydatury do 18 listopada. Strateg marketingowy Terrence Burns, który pracował przy dwóch udanych kandydaturach do organizacji mistrzostw świata, powiedział AFP, że Infantino ma silną pozycję. Były szef marketingu Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Michael Payne zaznaczył, że brak poważnego rywala był zaskoczeniem.

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Skargi i pozwy

Krytycy Infantino wszczęli również postępowania prawne w Stanach Zjednoczonych i złożyli formalne skargi do komitetów FIFA. Szefowa Norweskiej Federacji Piłkarskiej Lise Klaveness, od dawna krytykująca Infantino, odmówiła udziału w wyborach.

Klaveness i norweska federacja zwróciły uwagę na trzy kwestie, których wspólnym motywem, według AFP, jest przyjaźń Infantino z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Firma venture capital Josha Kushnera, brata Jareda Kushnera — zięcia Trumpa — miała zostać głównym inwestorem FIFA Forward Enterprise.

Burns za największe ryzyko dla Infantino uznał pozew UEFA w sądach amerykańskich dotyczący dostępu do dokumentów związanych z FIFA Forward Enterprise. FIFA aktywnie kwestionuje roszczenia w tej sprawie. Payne również uważa, że brak poparcia federacji piłkarskich Hiszpanii, Francji i Anglii może zaszkodzić prezydentowi FIFA.

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