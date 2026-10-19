Prezydent Francji Emmanuel Macron przybył 19 października do Kuwejtu, rozpoczynając podróż po czterech państwach Zatoki Perskiej. Poinformowała o tym Anadolu Agency. Według Kuwejckiej Agencji Informacyjnej KUNA ma on przeprowadzić rozmowy z emirem Kuwejtu, szejkiem Miszalem al-Ahmadem al-Dżaberem as-Sabahem, dotyczące wzmocnienia relacji dwustronnych.

Trasa podróży

Francuska prezydencja wcześniej poinformowała, że tournée Macrona potrwa od 19 do 21 października. Po Kuwejcie odwiedzi on także Zjednoczone Emiraty Arabskie, Bahrajn i Katar.

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Wśród tematów rozmów wskazano stabilność regionalną, swobodę żeglugi przez Cieśninę Ormuz oraz bezpieczeństwo energetyczne. Podróż odbywa się w czasie wzrostu napięć w regionie i zakłóceń w ruchu morskim przez Cieśninę Ormuz, przez którą przebiega znaczna część światowych dostaw ropy naftowej.

Współpraca Kuwejtu i Francji

Kuwejcka Agencja Informacyjna KUNA nazwała oficjalną wizytę prezydenta Francji ważnym kamieniem milowym w relacjach obu państw, które utrzymują stosunki dyplomatyczne od 1961 roku — po uzyskaniu przez Kuwejt niepodległości. Kraje współpracują w dziedzinach obronności, bezpieczeństwa, handlu, inwestycji i edukacji. Francja utrzymuje również obecność wojskową w regionie Zatoki Perskiej i ma długotrwałe partnerstwa obronne z kilkoma państwami regionu.

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