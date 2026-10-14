Prezydent Kolumbii Abelardo de la Espriella zwolnił komendanta policji w Santa Marcie, pułkownika Jasona Jaira Lópeza Puerto, po ucieczce 41 zatrzymanych z policyjnego aresztu w mieście. Do ucieczki doszło około godziny 1 w nocy 12 października. Informuje o tym The Rio Times.

Wśród uciekinierów był Mario Alejandro Méndez Aguilar, znany pod pseudonimem Mongolo. Władze nazywają go jednym z przywódców zbrojnej grupy Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, czyli ACSN, znanej również jako Los Pachenca. Jego wina nie została ustalona. Wyjaśniając decyzję kadrową, prezydent wspomniał także o blokadzie drogi w Tasajerze, z którą policja sobie nie poradziła, i oświadczył, że w jego rządzie nie ma miejsca dla tchórzostwa.

Poszukiwania uciekinierów

Władze departamentu Magdalena ogłosiły nagrodę do 50 mln pesos kolumbijskich za Mongolo oraz innego uciekiniera o pseudonimie El Guajiro. Burmistrz Santa Marty Carlos Pinedo Cuello poinformował wieczorem 13 października, że 12 uciekinierów ponownie zatrzymano, a 29 pozostawało na wolności.

Do ucieczki doszło w czasie operacji rządu przeciwko ACSN. We wrześniu de la Espriella wycofał się z negocjacji z grupą, a po ogłoszonym przez nią strajku zbrojnym nakazał zwiększyć obecność wojska w Santa Marcie. Według The Rio Times prezydent informował o 2 500 funkcjonariuszach służb bezpieczeństwa w mieście oraz 23 zatrzymaniach domniemanych członków grupy.

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Operacja przeciwko ACSN

Rząd oferuje 3 mld pesos kolumbijskich za informacje, które doprowadzą do lidera ACSN Fredy'ego Castillo Carrillo, znanego jako Pinocho. Władze uważają go za głównego przywódcę grupy.

13 października prezydent oświadczył, że policja i wojskowi współpracujący z amerykańską Agencją do Walki z Narkotykami przejęli w pobliżu Parku Narodowego Tayrona około tony kokainy. Powiązał ten ładunek z ACSN.

Obrońca praw człowieka Lerber Dimas Vásquez powiedział El Espectador, że ucieczka mogła być związana z pospiesznym przeniesieniem zatrzymanych do tymczasowego ośrodka, który nie był gotowy na ich przyjęcie. Badacz konfliktów Luis Fernando Trejos z kolei powiedział tej gazecie, że incydent uwidocznił brak możliwości władz miejskich.

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