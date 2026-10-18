Prezydent Malediwów Mohamed Muizzu odwiedzi Pakistan 20–22 października na zaproszenie premiera Shehbaza Sharifa. Wizyta będzie pierwszą wizytą państwową prezydenta Malediwów w Pakistanie od 11 lat i odbędzie się w roku 60. rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych między krajami.

Jak informuje The Express Tribune, Muizzu będzie towarzyszyć pierwsza dama Sajidha Mohamed, ministrowie i wysocy urzędnicy. Prezydent Malediwów spotka się z prezydentem Pakistanu Asifem Alim Zardarim, który wyda na jego cześć bankiet państwowy, a także przeprowadzi rozmowy w wąskim i rozszerzonym formacie z Shehbazem Sharifem.

Agenda rozmów

Strony planują omówić całe spektrum stosunków dwustronnych i możliwości pogłębienia współpracy w handlu, inwestycjach, ochronie zdrowia, edukacji, turystyce i rolnictwie. Wśród zgłoszonych tematów są także obrona, bezpieczeństwo morskie, zmiana klimatu oraz kontakty między obywatelami obu krajów.

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Przywódcy mają również wymienić poglądy na temat regionalnych i międzynarodowych kwestii będących przedmiotem wspólnego zainteresowania.

Forum biznesowe i możliwe umowy

W ramach wizyty zaplanowano Pakistańsko-Maldiwskie Forum Biznesowe. Jego celem jest zintensyfikowanie kontaktów między środowiskami biznesowymi obu państw oraz poszukiwanie nowych możliwości w handlu i inwestycjach.

Pakistańskie ministerstwo spraw zagranicznych oczekuje podpisania szeregu umów i memorandów o porozumieniu w różnych obszarach współpracy dwustronnej. We wrześniu Pakistan odwiedził również przewodniczący Ludowego Medżlisu Malediwów Abdul Raheem Abdulla; wówczas strony uzgodniły wzmacnianie współpracy międzyparlamentarnej i kontaktów między obywatelami.

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