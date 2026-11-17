Prezydent Mongolii Uchnagijn Churelsukh ogłosił zamiar ustąpienia ze stanowiska w związku z zarzutami dotyczącymi czerpania korzyści finansowych z państwowego projektu kolejowego. Głowa państwa obiecała również współpracę w ramach śledztwa.

O swojej decyzji Churelsukh poinformował we wtorek, 17 listopada. Dzień wcześniej opozycyjna Partia Demokratyczna oskarżyła prezydenta o uzyskanie nielegalnych korzyści finansowych w ramach rządowego projektu budowy linii kolejowej.

W odpowiedzi mongolski przywódca oświadczył, że jest gotów współpracować z śledczymi w celu wyjaśnienia okoliczności sprawy.

Jednocześnie ogłoszenie zamiaru rezygnacji nie oznacza natychmiastowego wygaśnięcia uprawnień prezydenckich. Według informacji Associated Press decyzja wejdzie w życie po zatwierdzeniu przez parlament Mongolii – Wielki Chural Państwowy.

Ukhnaagiin Khurelsukh został prezydentem Mongolii w 2021 roku. Jego wybór miał miejsce w kontekście umocnienia pozycji Mongolskiej Partii Ludowej, która uzyskała również większość w parlamencie.

Do tej samej siły politycznej należy również premier kraju.

Jak zauważa agencja Associated Press, w ostatnich latach w partii nasiliła się walka o wpływy. Niestabilność polityczna odbiła się na funkcjonowaniu rządu: w ciągu dziewięciu miesięcy w Mongolii zmienili się trzej premierzy.

Oświadczenie prezydenta o zamiarze ustąpienia ze stanowiska pojawiło się w kontekście kolejnego zaostrzenia sytuacji politycznej w kraju oraz zarzutów związanych z państwowym projektem kolejowym.

Informuje o tym agencja Associated Press.

Przypomnijmy, że prezydent Paragwaju Santiago Peña ogłosił w czwartek, 5 listopada, rezygnację ze stanowiska w związku z poważnym kryzysem finansowym spowodowanym zaprzestaniem działalności banku Ueno Bank w wyniku kryzysu płynnościowego.

Czytaj nas na