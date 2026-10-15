Prezydent Ekwadoru Daniel Noboa ogłosił, że od 1 do 10 listopada w nadmorskich prowincjach kraju planowane jest wprowadzenie godziny policyjnej. Ograniczenia zapowiedziano w ramach nowej serii specjalnych operacji przeciwko przestępczości zorganizowanej, informuje Anadolu Agency.

Nowe ograniczenia w listopadzie

Noboa poinformował o tym w wywiadzie dla Radio Centro. Nie sprecyzował, których dokładnie nadmorskich prowincji będą dotyczyć ograniczenia ani w jakich godzinach będą obowiązywać. Rząd musi jeszcze wydać dekret wykonawczy, który sformalizuje reżim godziny policyjnej.

Według prezydenta będzie to czwarta godzina policyjna w Ekwadorze w tym roku. Planowany okres ograniczeń zbiega się ze świętami na początku listopada.

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Wyniki wcześniejszych operacji

Noboa oświadczył, że godzina policyjna obowiązująca od 17 do 30 września w prowincjach Guayas, Los Ríos, Manabí i El Oro zmniejszyła przestępczość o 40%. Wówczas przemieszczanie się było ograniczone od północy do godziny 5:00 czasu lokalnego.

Prezydent poinformował również o spadku liczby przypadków wymuszeń i stwierdził, że operacje sił bezpieczeństwa osłabiły grupy przestępcze poprzez uderzenia w ich finanse i kierownictwo. We wrześniu, jak powiedział, funkcjonariusze organów ścigania skonfiskowali ponad osiem ton narkotyków, a straty organizacji przestępczych wynikające z konfiskat oszacował na około 400 mln dolarów.

Ekwador pozostaje w reżimie wewnętrznego konfliktu zbrojnego od 2024 roku, kiedy Noboa uznał grupy przestępcze za organizacje terrorystyczne i zintensyfikował operacje wojska oraz policji. Według danych, na które powołuje się Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, w 2025 roku w kraju odnotowano około 9300 zabójstw — rekordową liczbę.

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