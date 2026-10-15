Prezydent Indonezji Prabowo Subianto zatwierdził wykorzystanie zagranicznej pomocy do walki z pożarami w lasach i na innych obszarach, które pogłębiły regionalny kryzys związany z zadymieniem. Poinformował o tym minister spraw zagranicznych Armanta Nasir, donosi Channel NewsAsia.

Negocjacje przeszły do etapu technicznego

Według Nasira rozmowy dotyczące pomocy od sąsiednich krajów przeszły już na poziom techniczny. Uczestniczy w nich indonezyjska Narodowa Agencja Zarządzania Katastrofami — BNPB, która koordynuje reagowanie kryzysowe i kieruje obecną operacją gaśniczą.

Minister oświadczył, że kwestia pożarów w lasach i na innych obszarach znajduje się pod bezpośrednią uwagą prezydenta. Poinformował także, że rząd Indonezji zaangażował około 60 tys. osób do walki z ogniem w sześciu prowincjach kraju.

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Zadanie dla nowego szefa BNPB

Nowo mianowany szef BNPB Kristomei Sianturi oświadczył, że otrzymał zadanie jak najszybszego opanowania pożarów. Po objęciu stanowiska powiedział, że oceni dostępne zasoby oraz możliwości przyspieszenia otrzymania zagranicznej pomocy.

Premier Malezji Anwar Ibrahim oświadczył, że jego rząd zrobił wszystko, co możliwe, aby współdziałać z Indonezją w związku z pogarszającą się sytuacją dotyczącą transgranicznego zadymienia. Minister zrównoważonego rozwoju i środowiska Singapuru Grace Fu oświadczyła, że rząd tego kraju jest gotowy pomóc Indonezji w walce z pożarami lasów, jeśli będzie to potrzebne.

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