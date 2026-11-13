W Polsce prezes PZPN Cezary Kulesza oświadczył, że selekcjoner reprezentacji narodowej Jan Urban ma ważny kontrakt. Jak podaje Interia Sport, Kulesza odmówił komentowania pogłosek o możliwej zmianie trenera przed najbliższymi meczami zespołu.

Oświadczenie przed meczami Ligi Narodów

Szef PZPN zaznaczył, że uważa za niewłaściwe wypowiadanie się o przyszłości trenera w przeddzień spotkań. Powiedział również, że liczy na zwycięstwa reprezentacji Polski w dwóch najbliższych meczach.

Oświadczenie padło w piątek, dzień przed wyjazdowym meczem Polski z Rumunią w Lidze Narodów. Następnie, we wtorek, polska drużyna ma zagrać ze Szwecją na stadionie Tarczyński Arena we Wrocławiu.

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Wyniki zespołu

Według publikacji, po obiecującym początku pracy Urbana reprezentacja Polski przegrała ze Szwecją 2:3 w finale baraży mistrzostw świata. W meczach towarzyskich zespół uległ Ukrainie 0:2 i zremisował z Nigerią 2:2.

W czterech meczach Ligi Narodów z Bośnią i Hercegowiną, Szwecją oraz Rumunią reprezentacja Polski zdobyła cztery punkty. Interia Sport pisze, że na tle tych wyników część ekspertów zaczęła krytykować decyzje trenera, w szczególności jego wybór kadry i działania podczas meczów. Szwecja dwukrotnie pokonała Polskę w ciągu kilku miesięcy.

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