Prezydent Indonezji Prabowo Subianto obiecał skierować 200 pomp do przepompowywania wody w celu gaszenia pożarów lasów i terenów w Kalimantanie Środkowym. Najtrudniejsza sytuacja panuje w Parku Narodowym Tanjung Puting, gdzie pożar objął ponad 500 hektarów. Poinformował o tym Channel NewsAsia, powołując się na zapis spotkania, któremu przewodniczył indonezyjski prezydent.

Niska widoczność ograniczyła loty

Według dowódcy regionalnego okręgu wojskowego, generała majora Zainula Arifina, gaszenie pożarów w regionie utrudniają bagnisty teren, słaba widoczność i obecność dzikich zwierząt. Ogniska pożarów są rozproszone po podmokłych obszarach, do których sprzęt ma trudny dostęp.

Widoczność w rejonie Tanjung Puting spadła do około 500 metrów. Z tego powodu śmigłowce zrzucające wodę w Kalimantanie Środkowym nie mogły wykonywać lotów od ponad tygodnia. Niska widoczność wpłynęła również na operacje modyfikacji pogody i komercyjne rejsy lotnicze.

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Studnie i bezpieczeństwo personelu

Arifin poinformował, że w rejonie żyją orangutany, a także krokodyle, węże i inne niebezpieczne zwierzęta. Dla bezpieczeństwa personelu wchodzącego na obszary objęte pożarami utworzono grupę z udziałem wojska, lokalnej agencji zarządzania skutkami klęsk żywiołowych, władz regionalnych i policji.

Dowódca poprosił również o pomoc w wierceniu studni, ponieważ na bagnistym terenie nie można pozyskać wody na głębokości około 10–15 metrów. Subianto obiecał przeznaczyć 2 mld rupii, czyli około 111,8 tys. dolarów, na budowę 200 studni.

Według indonezyjskiej Narodowej Agencji Zarządzania Skutkami Klęsk Żywiołowych, według stanu na poniedziałek w sześciu priorytetowych prowincjach płonęło 639,23 hektara terenów. Dym z pożarów rozprzestrzenił się poza granice kraju, a w niektórych rejonach Malezji z jego powodu zamknięto szkoły.

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