Prezydent Nigerii Bola Tinubu zatwierdził przedłużenie o 18 miesięcy kadencji szefa Nigeryjskiej Służby Więziennej Sylvestra Nwakuche oraz szefowej Nigeryjskiej Służby Imigracyjnej Kemi Nandap. Poinformował o tym Premium Times Nigeria.

Nowe kadencje

Po decyzji prezydenta kadencja Nwakuche zakończy się 26 maja 2028 roku, a Nandap — 30 czerwca 2028 roku. Przedłużenie kadencji nastąpiło na rekomendację ministra spraw wewnętrznych Olubunmiego Tunji-Ojo.

Jak zaznaczono, decyzja ma wyeliminować lukę w procesie sukcesji w obu służbach i zapewnić wystarczająco dużo czasu na mianowanie następców.

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Mianowanie szefów służb

Tinubu wysunął kandydaturę Nwakuche na stanowisko szefa Służby Więziennej w grudniu 2024 roku, a Senat zatwierdził ją w marcu 2025 roku. Prezydent nominował Kemi Nandap na stanowisko szefowej Nigeryjskiej Służby Imigracyjnej 21 lutego 2024 roku; Senat zatwierdził jej nominację 1 marca tego samego roku.

Prezydent zwrócił również uwagę na reformy przeprowadzone pod kierownictwem Nwakuche i Nandap oraz polecił im utrwalić osiągnięte rezultaty.

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