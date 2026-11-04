W Stanach Zjednoczonych prezydent Donald Trump zareagował na wyniki wyborów uzupełniających, w których, według Fortune, Partia Demokratyczna odzyskała kontrolę nad Izbą Reprezentantów i Senatem. W serwisie Truth Social Trump oświadczył, że jego nazwiska nie było na karcie do głosowania, a przy jego udziale republikanie wygraliby dużą przewagą.

Porażki kandydatów Trumpa

Jak zauważa publikacja, kilku kandydatów do Senatu, których Trump osobiście wybrał, poniosło porażki. Wśród nich są Ken Paxton w Teksasie, Michael Whatley w Karolinie Północnej, Mike Collins w Georgii i Darlene Graham w Karolinie Południowej.

Przegrali także kandydaci Trumpa na stanowiska gubernatorów: Vivek Ramaswamy w Ohio oraz Steve Hilton w Kalifornii. Jednocześnie Byron Donalds wygrał wybory gubernatorskie na Florydzie niewielką przewagą.

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Krytyka partyjnych kolegów i Fox News

Trump skrytykował również gubernatora Teksasu Grega Abbotta, który przegrał wybory na drugą kadencję. Prezydent nazwał Abbotta RINO — pogardliwym wśród republikanów określeniem polityka uznawanego za niewystarczająco konserwatywnego — i oświadczył, że powrócił on do swojej wcześniejszej formuły politycznej.

Nienazwany urzędnik Białego Domu w komentarzu dla NewsNation powiązał wynik z nieobecnością Trumpa na karcie do głosowania oraz jakością kandydatów. Według niego prezydent promował wielu kandydatów aktywniej, niż oni promowali samych siebie.

Trump wyraził także niezadowolenie ze sposobu relacjonowania wyborów przez Fox News, twierdząc, że stacja poświęca zbyt wiele uwagi jego krytykom. Osobno skrytykował sondaże Fox News i przekonywał, że jego własne notowania pozostają wysokie.

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