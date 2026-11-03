Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że w razie potrzeby może skierować siły federalne do miast rządzonych przez Demokratów bez zgody lokalnych władz. Powiedział to w wywiadzie telefonicznym dla programu Dana Bongino, poinformowała Anadolu Agency.

Możliwa interwencja

Prowadzący zapytał Trumpa, czy jest gotów wejść do liberalnych miast, jeśli ich burmistrzowie nie zechcą z nim współpracować. Prezydent odpowiedział, że może nadejść moment, w którym zrobi to w razie potrzeby.

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Trump powiedział również, że gubernatorzy i burmistrzowie powinni zwracać się o pomoc. Według niego w Memphis i Nowym Orleanie działał po telefonie od gubernatora i uważa te działania za udane.

Twierdzenia dotyczące Waszyngtonu

Osobno prezydent заявił o sukcesie w Waszyngtonie, stolicy USA. Według Trumpa w mieście praktycznie nie ma przestępczości i jest ono bezpieczne.

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