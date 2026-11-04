Prezydent Donald Trump oświadczył, że nie planuje zmieniać składu swojego gabinetu po tym, jak demokraci zdobyli kontrolę nad Izbą Reprezentantów i Senatem w wyniku wyborów połówkowych. Informuje o tym The Hill.

Trump nie wiąże porażki z gabinetem

W późnowieczornym wtorkowym wywiadzie dla Fox News Trump odpowiedział na pytanie o możliwe zmiany kadrowe po wynikach głosowania. Oświadczył, że porażka Partii Republikańskiej nie była związana z pracą jego gabinetu.

Prezydent nazwał wynik konsekwencją nastrojów, które, jak powiedział, panowały wśród wyborców w pewnym momencie. Trump podkreślił również, że partia urzędującego prezydenta zwykle przegrywa wybory połówkowe niezależnie od tego, czy prezydentem jest demokrata, czy republikanin.

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Wyjaśnienie wyników wyborów

Trump powiązał porażkę republikanów także z tym, że jego nazwiska nie było na karcie wyborczej. Wcześniej we wtorek napisał na Truth Social, że przy jego udziale republikanie wygraliby dużą przewagą. Jednocześnie powiedział, że wyborcom nie podobali się kandydaci partii.

Według publikacji, w administracji już w tym roku doszło do zmian kadrowych: Trump zwolnił byłą sekretarz bezpieczeństwa krajowego Kristi Noem i byłą prokurator generalną Pam Bondi. CBS News informował również, że niektórzy pomocnicy Trumpa przypuszczają, iż sekretarz obrony Pete Hegseth może stać się obiektem prezydenckich pretensji z powodu wyborczej porażki partii.

Trump powiedział także The Wall Street Journal, że wojna z Iranem była jednym z czynników porażki republikanów. Demokraci przejęli kontrolę nad obiema izbami Kongresu, w tym dzięki ważnym zwycięstwom w wyborach do Senatu w Teksasie, Karolinie Południowej i Kansas.

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