Prezydent Donald Trump we wtorek życzył aktorowi Robertowi Pattinsonowi sukcesu w jego nowej roli Jamesa Bonda. Jak informuje The Hill, podczas rozmowy z dziennikarzami w Gabinecie Owalnym Trump powiedział, że Pattinson dobrze wygląda, i życzył mu sukcesu.

Rozmowa o Pattinsonie

Według New York Post prezydent poprosił swoją doradczynię Natalie Harp, aby przyniosła mu materiały na temat Pattinsona. Zapytał również, czy tajny agent jest konserwatystą. Harp odpowiedziała, że „był dobry”, a Trump zauważył, że lubi ludzi, którzy go lubią.

Wśród wydruków znalazł się wpis Trumpa w serwisie społecznościowym X, który wówczas nazywał się Twitter, z października 2012 roku. Ówczesny biznesmen skomentował w nim rozstanie Pattinsona z jego koleżanką z „Twilight”, Kristen Stewart, i wezwał aktora, by nie odnawiał relacji. Trump powiedział teraz dziennikarzom, że to było dawno temu.

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Trump pisał także o Pattinsonie kilka razy w okresie premiery filmu „Saga Zmierzch: Przed świtem — część 2”. Później aktor w wywiadzie dla Entertainment Weekly stwierdził, że surrealistyczne jest to, iż autor tych wpisów został prezydentem.

Nowy odtwórca roli agenta 007

W ubiegłym tygodniu Amazon MGM Studios ogłosiło, że Pattinson zagra nową wersję agenta 007 w 64-letniej serii filmowej. Według The Hill będzie siódmym aktorem w tej roli. Jako pierwszy Jamesa Bonda zagrał Sean Connery w filmie „Dr. No” z 1962 roku, a ostatnio postać tę zagrał Daniel Craig w „Nie czas umierać” z 2021 roku.

Nowy film będzie pierwszym filmem o Bondzie dla Amazonu po przejęciu MGM Studios w 2022 roku. Reżyserem projektu będzie Denis Villeneuve, który pracował nad trylogią „Diuna”.

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