W Stanach Zjednoczonych prezydent Donald Trump oświadczył, że planuje wypłacić 1 mln dolarów osobie, która przekaże informacje o możliwych fałszerstwach podczas poprzednich wyborów lub wyborów śródokresowych w 2026 roku. Jak powiedział, informacje muszą doprowadzić do aresztowania i skazania osób odpowiedzialnych za takie działania. Chodzi w szczególności o głosowanie śródokresowe wyznaczone na 3 listopada.

Oświadczenie na Truth Social

Trump opublikował oświadczenie w serwisie społecznościowym Truth Social. We wpisie zaznaczył, że nagroda zostanie wypłacona po aresztowaniu i skazaniu tych, którzy — jak to ujął — dopuścili się fałszerstw. O oświadczeniu informuje Anadolu Agency.

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Wybory do Kongresu

Wybory śródokresowe w USA mają odbyć się w przyszłym tygodniu. Wyborcy zdecydują, która partia będzie kontrolować Kongres. Oświadczenie Trumpa padło w czasie nasilonych sporów politycznych dotyczących uczciwości wyborów w kraju.

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