Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że będzie wetował projekty ustaw demokratów, jeśli po wyborach uzupełniających 3 listopada zdobędą oni kontrolę nad jedną lub obiema izbami Kongresu. Powiedział o tym w wywiadzie dla podcastu Pod Force One, informuje NDTV World.

Odpowiadając na pytanie o współpracę z Kongresem kontrolowanym przez Partię Demokratyczną, Trump stwierdził, że może zostać Mr Veto. Jak powiedział, nie pozwoli demokratom wszystkiego zniszczyć.

Negocjacje po wetach

Trump wyjaśnił, że będzie odrzucał projekty ustaw, które demokraci będą przesyłać mu do podpisu. Jego zdaniem po miesiącu lub dwóch ciągłych wet mogą oni zgodzić się na negocjacje i porozumienia.

Prezydent zaznaczył również, że republikanie i demokraci już wcześniej musieli osiągać porozumienia, aby przyjmować decyzje legislacyjne. Jednocześnie wyraził nadzieję, że Partia Republikańska utrzyma kontrolę nad Kongresem. Trump dodał, że jeśli republikanie nie wygrają, będzie wetował wszystkie projekty ustaw, które do niego trafią.

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Wybory do Kongresu

W wyborach uzupełniających 3 listopada wybrani zostaną wszyscy 435 członkowie Izby Reprezentantów oraz 35 ze 100 członków Senatu. Republikanie mają obecnie niewielką większość w Izbie Reprezentantów, a demokraci potrzebują zdobyć trzy mandaty, aby przejąć nad nią kontrolę.

Prezydenckie weto umożliwia głowie państwa USA odrzucenie projektu ustawy przyjętego przez Kongres. Kongres może odrzucić weto, jeśli za inicjatywą ustawodawczą zagłosuje dwie trzecie członków Izby Reprezentantów i Senatu. Od początku swojej drugiej kadencji prezydenckiej Trump dwukrotnie skorzystał z prawa weta, a podczas pierwszej kadencji zawetował 10 projektów ustaw.

W tym samym wywiadzie Trump powiedział, że chciałby ponownie kandydować na prezydenta, gdyby miał taką możliwość. Powołał się na 22. poprawkę do Konstytucji USA, która nie pozwala tej samej osobie być wybieraną na prezydenta więcej niż dwa razy.

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