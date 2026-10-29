Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że zatwierdził kontakt wiceprezydenta J.D. Vance’a ze stroną irańską w sprawie pomocy w postaci towarów medycznych. Jednocześnie Trump zaprzeczył, że polecił Vance’owi wznowienie rozmów pokojowych z Teheranem.

Pomoc w postaci towarów medycznych

Jak podaje NDTV World, Vance zapytał prezydenta o możliwość takiego kontaktu. Trump odpowiedział, że nie sprzeciwiał się temu, ponieważ Iran potrzebuje towarów medycznych i innej pomocy. Jak zaznaczył, chodziło przede wszystkim o dostawy dla osób chorych.

Na pytanie dziennikarzy, czy polecił wiceprezydentowi wznowienie rozmów pokojowych, Trump odpowiedział przecząco.

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List i kontekst wojny

Według NDTV World, „The Wall Street Journal” poinformował, że Vance napisał do irańskiego urzędnika Mohsena Rezaiego, próbując wznowić rozmowy pokojowe. List pojawił się w kontekście wypowiedzi Trumpa o możliwości nowej rundy uderzeń na Republikę Islamską po wyborach śródokresowych w USA 3 listopada.

Według publikacji wojna z Iranem trwa już ósmy miesiąc. USA kierują dodatkowe siły, w tym trzecią grupę lotniskowcową, do Zatoki Perskiej, podczas gdy Trump rozważa możliwość wznowienia ataków.

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