Prezydent USA Donald Trump wezwał do zmiany nazwy stanu Nowy Meksyk na Nową Amerykę. W poście na platformie Truth Social oświadczył, że nazwa stanu powinna zostać natychmiast zmieniona, ponieważ Nowy Meksyk jest częścią Stanów Zjednoczonych, a nie Meksyku — informuje Agencja Anadolu.

Argumenty prezydenta

Trump twierdzi, że nazwa Nowa Ameryka dodałaby stanowi prestiżu i wartości. Według niego zmiana nazwy mogłaby przyczynić się do wzrostu wartości nieruchomości i dochodów mieszkańców, a także wzmocnić ich dumę podczas oddawania honorów amerykańskiej fladze.

Prezydent po raz pierwszy przedstawił tę propozycję we wrześniu. Wówczas również nazwał Nową Amerykę bardziej prestiżową nazwą dla stanu w południowo-zachodniej części USA.

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Zmiana nazwy wymaga zmiany konstytucji

Trump nie może jednostronnie zmienić nazwy stanu: wymagałoby to wprowadzenia poprawek do konstytucji Nowego Meksyku. Demokratyczna gubernatorka stanu Michelle Lujan Grisham odrzuciła ten pomysł, gdy prezydent po raz pierwszy przedstawił go w ubiegłym miesiącu.

Wcześniejsze propozycje nazw

Inicjatywa dotycząca Nowego Meksyku stała się kolejną z serii propozycji Trumpa dotyczących zmiany nazw obiektów geograficznych. W styczniu 2025 roku podpisał on rozporządzenie nakazujące władzom federalnym USA używanie nazwy Zatoka Amerykańska zamiast Zatoki Meksykańskiej.

W sierpniu Trump podpisał także rozporządzenie nakazujące agencjom federalnym zmianę nazwy jeziora Ontario, graniczącego ze Stanami Zjednoczonymi i Kanadą, na Jezioro Ameryka. Na wiecu 10 października w Tennessee zasugerował również możliwość nazwania Oceanu Atlantyckiego lub Spokojnego Oceanem Trumpa albo Oceanem Ameryk. Podczas piątkowego wiecu w Georgii Trump powiedział, że żartobliwie zapytał Google o zmianę nazwy jednego z tych oceanów na Ocean Trumpa.

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