W Stanach Zjednoczonych prezydent Donald Trump oskarżył Abdula El-Sayeda, kandydata Partii Demokratycznej do Senatu z Michigan, o członkostwo w organizacji Bractwo Muzułmańskie. El-Sayed odrzucił te twierdzenia. Poinformował o tym The National.

Wypowiedź Trumpa

Trump wygłosił to oświadczenie w Białym Domu w czwartek, mniej niż trzy tygodnie przed wyborami uzupełniającymi 3 listopada. Wielokrotnie nazywał też Abdula El-Sayeda „Mohammedem”. Według publikacji sondaże pokazują, że demokrata z niewielką przewagą wyprzedza swojego republikańskiego rywala Mike’a Rogersa, sojusznika Trumpa.

Michigan należy do stanów, w których uważnie obserwuje się wyścigi do Senatu przed wyborami, które zdecydują o kontroli nad Kongresem USA. W stanie mieszka około 300 tysięcy Amerykanów pochodzenia arabskiego. W przypadku zwycięstwa El-Sayed zostałby pierwszym muzułmaninem wybranym do Senatu USA.

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Odpowiedź kandydata

El-Sayed, syn egipskich imigrantów, powiedział w wywiadzie dla NBC, że nie ma żadnych związków z Bractwem Muzułmańskim. Jak zaznaczył, jego rodzice rozwiedli się, gdy był dzieckiem, a wychowywała go amerykańska macocha. Kandydat uznał również wykorzystanie wpisu w mediach społecznościowych jako dowodu za niepoważne.

Amerykańskie media cytowały w tym tygodniu wpisy rzekomo należące do przyrodniej siostry El-Sayeda, które zawierają wzmiankę o jego matce jako zwolenniczce organizacji. Podczas debaty w ubiegłym tygodniu Rogers również oskarżał El-Sayeda o związki z uzbrojonymi ugrupowaniami na Bliskim Wschodzie oraz twierdził, że nie potępia on Hamasu i Bractwa Muzułmańskiego. W odpowiedzi El-Sayed wezwał Rogersa do bezpośredniego wyrażenia podejrzenia, które, jak stwierdził, ten sugerował przez całą debatę.

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