Prezydentka Meksyku Claudia Sheinbaum odbyła w Pałacu Narodowym spotkanie z przedstawicielami amerykańskiego biznesu i ambasadorem USA Ronaldem Johnsonem. Rozmowa dotyczyła klimatu inwestycyjnego, handlu i strategii gospodarczej Plan México, natomiast strony nie omawiały z ambasadorem inicjatyw dotyczących bezpieczeństwa.

Jak informuje Mexico News Daily, Sheinbaum oświadczyła, że kwestie bezpieczeństwa omówi z Johnsonem później. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Amerykańskiej Izby Handlowej oraz Amerykańskiej Izby Handlowej w Meksyku, AmCham.

Inwestycje i handel

Według Sheinbaum uczestnicy rozpatrywali obawy firm, nową ustawę o dochodach, wnioski handlowe oraz warunki inwestycji biznesowych w Meksyku. W spotkaniu uczestniczyli również prezes Meksykańskiej Rady Koordynacyjnej Biznesu José Medina Mora oraz koordynatorka Rady Doradczej ds. Regionalnego Rozwoju Gospodarczego i Relokacji Produkcji Altagracia Gómez Sierra.

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Prezes AmCham Óscar del Cueto oświadczył, że organizacja jest zainteresowana ściślejszą współpracą rządu meksykańskiego i sektora prywatnego. Wśród ważnych tematów wymienił także bezpieczeństwo, inwestycje i szerszy udział biznesu. Sfinalizowano kilka umów inwestycyjnych, które mają zostać ogłoszone później, a delegacji amerykańskiej przedstawiono szczegółowe informacje o Plan México — strategii rozwoju gospodarczego, industrializacji i wzrostu regionalnego.

Kwestia akademii policyjnej

Spotkanie odbyło się w czasie przeglądu stosunków handlowych Meksyku i USA w ramach Umowy między Stanami Zjednoczonymi, Meksykiem i Kanadą, USMCA. AmCham wcześniej oświadczała, że umowa powinna sprzyjać pogłębieniu integracji regionalnej i zachowaniu konkurencyjności gospodarek trzech państw.

Jednocześnie media omawiały udział Johnsona w ceremonii rozpoczęcia budowy Międzynarodowej Akademii Szkolenia Policji w stanie Querétaro 2 października. Ambasador i gubernator stanu Mauricio Kuri spotkali się z krytyką z powodu możliwego nieuzyskania wymaganego prawem federalnego zezwolenia. Sheinbaum oświadczała, że władze stanowe nie mogą zawierać międzynarodowych porozumień dotyczących bezpieczeństwa ani uruchamiać takich akademii bez zgody rządu federalnego i Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Johnson zgodził się wkrótce spotkać z ministrem spraw zagranicznych Roberto Velasco, aby omówić akademię oraz inne kwestie bezpieczeństwa i granicy.

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