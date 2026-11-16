Przyczyną zakłóceń na dużą skalę w ruchu lotniczym w USA był router – The Wall Street Journal

W piątek, 13 listopada, w Stanach Zjednoczonych opóźniono lub odwołano około 11 tysięcy lotów, z powodu przeciążenia sieci komunikacyjnej spowodowanego nowym routerem firmy Juniper Networks, który firma L3Harris zainstalowała w stanie Arkansas w ramach modernizacji infrastruktury telekomunikacyjnej Federalnej Administracji Lotnictwa Cywilnego (FAA).

„Zidentyfikowaliśmy dwa miejsca, z których faktycznie wysyłano zapytania do naszej sieci z bardzo dużą częstotliwością — tysiąc połączeń co cztery–pięć sekund” — poinformowała Rebecca Guy, dyrektor ds. technologii w FAA, wyjaśniając, że z powodu nadmiernego ruchu z tego urządzenia oraz z jeszcze jednego routera w Teksasie wystąpiły zakłócenia w 17 z 22 centrów kontroli lotów na dużych wysokościach.

W wyniku tego incydentu organ regulacyjny został zmuszony do tymczasowego wstrzymania wszystkich lotów w kraju, a następnie specjaliści wyłączyli problematyczną funkcję przesyłania danych na około 60 podobnych urządzeniach, aby ustabilizować system.

Źródło: gazeta The Wall Street Journal.

W Stanach Zjednoczonych z powodu poważnej awarii systemu kontroli ruchu lotniczego w piątek i sobotę odwołano lub opóźniono ponad 25 tysięcy lotów.

Prezydent USA Donald Trump oskarżył administrację swojego poprzednika, Joe Bidena, o zakrojoną na szeroką skalę awarię systemu kontroli ruchu lotniczego, która doprowadziła do zawieszenia lotów w całym kraju.

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