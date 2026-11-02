W Karolinie Południowej zwolennicy republikańskiego kongresmena Ralpha Normana rozpoczęli ruch Write-In Ralph i apelują do wyborców, by wpisywali jego nazwisko na kartach wyborczych w wyborach do Senatu USA 3 listopada. Inicjatywa jest wymierzona w senator Darlene Graham, kandydatkę Partii Republikańskiej popieraną przez prezydenta Donalda Trumpa, informuje Al Jazeera.

Jeden z organizatorów ruchu, 28-letni mieszkaniec stanu Avery Milton, oświadczył, że część konserwatywnych wyborców rozczarowała się Trumpem i nie chce popierać Graham. Według niego działacze chcą widzieć w Senacie polityka, który będzie samodzielnie oceniać decyzje polityczne, zamiast po prostu zgadzać się z kierownictwem partii.

Nominacja i prawybory

Darlene Graham została powołana do Senatu po śmierci jej brata, republikańskiego senatora Lindsey’ego Grahama, 11 lipca. Początkowo oświadczyła, że dokończy jego pracę przez pozostałą część kadencji, jednak kilka dni później Trump wezwał ją do ubiegania się o pełną sześcioletnią kadencję. Następnie Graham ogłosiła udział w wyborach i pokonała Normana w sierpniowych republikańskich prawyborach.

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Norman, który reprezentuje 5. okręg kongresowy Karoliny Południowej w Izbie Reprezentantów, po porażce w prawyborach wielokrotnie odmawiał organizowania wspólnych wydarzeń kampanijnych z Graham. Powiedział „The Wall Street Journal”, że kandydatka musi „zasłużyć na głos”, a jej kampania próbuje „wesprzeć kandydatkę”.

Wyrównany wyścig

Według październikowego sondażu The New York Times/Siena College Graham i kandydatka Partii Demokratycznej Annie Andrews miały po 48% poparcia wśród prawdopodobnych wyborców. Wśród osób, które określiły się jako niezależni wyborcy, Andrews wyprzedzała Graham o 20 punktów procentowych.

Stanowa komisja wyborcza poinformowała, że niemal 950 tys. osób zagłosowało przedterminowo — jest to rekordowy wynik dla wyborów śródokresowych w Karolinie Południowej. W wyborach do Senatu w 2022 roku głosy na kandydatów wpisywanych ręcznie stanowiły zaledwie 0,1% wszystkich oddanych głosów.

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