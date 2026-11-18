Książę Sussex oświadczył, że jest gotów ponownie założyć mundur i powrócić do służby w Siłach Zbrojnych Wielkiej Brytanii, jeśli zajdzie taka potrzeba w związku z zagrożeniem ze strony Rosji. Powiedział o tym w wywiadzie dla gazety „The Telegraph” podczas swojej niezapowiedzianej wizyty we Lwowie w zeszłym tygodniu.

Książę podkreślił, że brak bezpośrednich ostrzałów na terytorium Wielkiej Brytanii nie zwalnia kraju z obowiązku przeciwstawiania się agresorowi.

„To, że nie latają nad nami drony, nie spadają na nas kule ani rakiety, nie oznacza, że nie jesteśmy w stanie wojny” – podkreślił.

Według Harry’ego, choć państwa europejskie zdają sobie już sprawę ze skali rosyjskiego zagrożenia, istnieje ryzyko konfliktów wewnętrznych na samym kontynencie. W takiej sytuacji byli żołnierze muszą być gotowi ponownie stanąć w obronie państwa.

„Jeśli poproszą mnie, abym ponownie się zgłosił, jeśli zajdzie taka potrzeba, to w 100 procentach będę tam, aby służyć mojemu krajowi wraz z moimi kolegami – weteranami i żołnierzami” – zaznaczył książę.

Książę Harry służył w armii brytyjskiej przez dziesięć lat, w tym dwukrotnie przebywał w strefach walk w Afganistanie jako pilot śmigłowca bojowego Apache, a swoją karierę wojskową zakończył w 2015 roku. Od czasu rozpoczęcia pełnej inwazji Rosji odwiedził Ukrainę już po raz czwarty.

Źródło: The Telegraph.

Brytyjski książę Harry złożył niezapowiedzianą wizytę we Lwowie na Ukrainie, gdzie spotkał się z rannymi weteranami wojennymi w klinice rehabilitacyjnej. Według źródła, podczas rozmowy z żołnierzami powiedział, że wygrają tę wojnę.

Książę Harry podczas swojej czwartej wizyty na Ukrainie wystąpił 15 listopada na konferencji poświęconej rehabilitacji we Lwowie i wyraził przekonanie, że Ukraińcy wygrają wojnę i zbudują dobrze prosperujące państwo.

Brytyjski książę Harry przybył 15 listopada do Lwowa na Ogólnoukraińskie Igrzyska Niepokonanych, aby osobiście wspierać ukraińskich żołnierzy i weteranów podczas zawodów w rugby na wózkach inwalidzkich.

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