Sprzedawcy największej rosyjskiej platformy handlowej Wildberries masowo skarżą się na brak wypłat. Jak twierdzą, firma nie wypłaca nie tylko odszkodowań za towary zniszczone w wyniku ataków dronów, ale także pieniędzy za produkty, które już sprzedali.

Sprzedawcy Wildberries skarżą się w mediach społecznościowych oraz w prywatnych rozmowach, że nie otrzymują nie tylko wypłat za towary, które spłonęły, ale także pieniędzy za te sprzedane. Co więcej, nie da się uzyskać żadnych informacji od firmy: po prostu nie reaguje ona na skargi.

„Ani duzi, ani mali sprzedawcy nie mogą skontaktować się z nikim w firmie: dział obsługi klienta odpowiada szablonowymi wiadomościami, a częściej po prostu ignoruje zgłoszenia” – czytamy w publikacji.

„WB po prostu nas oszukało i nic nie możemy na to poradzić” – mówi między innymi właścicielka marki odzieżowej Finn Flare, Ksenia Ryasowa.

Po pierwszych pożarach w magazynach Wildberries w lipcu szacowała straty na sto milionów rubli, a obecnie twierdzi, że w magazynach platformy spłonął towar jej firmy o wartości ponad dwustu milionów rubli.

„Nie otrzymaliśmy jednak nie tylko pieniędzy, ale nawet słów wsparcia i obietnic, żadnych ulg” – skarżyła się Ryasowa w filmie opublikowanym w jej mediach społecznościowych.

Finn Flare nie zaproponowano obniżenia prowizji ani odsetek od kredytów w banku WB. Chociaż początkowo przedstawiciele platformy handlu elektronicznego twierdzili, że takie środki wsparcia są możliwe.

Informują o tym rosyjskie media propagandowe.

W Rosji firma Wildberries oświadczyła, że nowe sankcje Unii Europejskiej wobec jej założycielki i dyrektor generalnej Tatiany Kim nie wpłyną na działalność platformy handlowej.

Sprzedawcy rosyjskiej platformy handlowej Wildberries oświadczyli, że firma wstrzymuje wypłaty za już sprzedane towary o łącznej wartości około 20 mld rubli.

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