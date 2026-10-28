W USA bezpartyjny prognostyk wyborczy Sabato’s Crystal Ball zmienił oceny 16 wyścigów do Izby Reprezentantów na korzyść Partii Demokratycznej w ostatnim tygodniu kampanii wyborczej. Jak informuje The Hill, projekt Centrum Polityki Uniwersytetu Wirginii zmienił tylko w październiku oceny niemal 50 wyścigów na korzyść demokratów.

Więcej konkurencyjnych okręgów

Do kategorii wyścigów bez wyraźnego faworyta przeniesiono otwarte okręgi w Kentucky i Montanie, a także okręgi z urzędującymi republikanami w Missouri, Wirginii, Kolorado i Pensylwanii. W wielu z tych okręgów Donald Trump wygrał wybory prezydenckie w 2024 roku przewagą dwucyfrową.

15. okręg kongresowy Teksasu zmienił ocenę z kategorii bez wyraźnego faworyta na przechylający się ku demokratom. Urzędująca republikańska członkini Izby Reprezentantów Monica De La Cruz rywalizuje tam z wykonawcą muzyki tejano Bobbym Pulido, kandydatem demokratów. Trump wygrał w tym okręgu w 2024 roku przewagą niemal 20 punktów procentowych.

W Pensylwanii na korzyść demokratów zmieniono oceny dwóch okręgów z urzędującymi republikanami — 1. i 8. — wraz z dwoma innymi konkurencyjnymi okręgami. Według wyliczeń Crystal Ball demokraci mogą zdobyć w stanie do czterech mandatów, podczas gdy do przejęcia kontroli nad Izbą Reprezentantów potrzebują trzech mandatów.

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Wyścigi do Senatu i na gubernatorów

Decision Desk HQ, partner The Hill, ocenia prawdopodobieństwo zdobycia przez demokratów większości w Izbie Reprezentantów na 80%. Crystal Ball zmienił także na ich korzyść oceny trzech wyścigów senackich i dwóch gubernatorskich.

Na Florydzie wyścig do Senatu przeniesiono z kategorii bezpiecznego zwycięstwa republikanów do kategorii prawdopodobnego zwycięstwa republikanów. Crystal Ball powołał się na dane dotyczące wczesnego głosowania, które jego zdaniem wyglądają zachęcająco dla demokratów. Kampanię senator Darlene Graham o pełną kadencję w Senacie oceniono jako przechylającą się ku republikanom zamiast prawdopodobnego zwycięstwa republikanów. W Karolinie Północnej ocenę wyścigu o otwarty mandat senatorski zmieniono z przechylającej się ku demokratom na prawdopodobne zwycięstwo demokratów; według Crystal Ball gubernator Roy Cooper prowadzi w tej kampanii.

W Arizonie reelekcja demokratycznej gubernator Katie Hobbs jest obecnie oceniana jako prawdopodobne zwycięstwo demokratów. W Vermont ocenę wyścigu republikańskiego gubernatora Phila Scotta zmieniono z prawdopodobnego zwycięstwa republikanów na przechylający się ku republikanom. Decision Desk HQ daje demokratom 57% prawdopodobieństwa przejęcia kontroli nad Senatem.

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