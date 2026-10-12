W USA progności Cook Political Report i Sabato’s Crystal Ball z Centrum Polityki Uniwersytetu Wirginii przesunęli oceny wyścigów do Senatu w Kansas, New Hampshire, Karolinie Północnej, na Alasce i w Karolinie Południowej na korzyść demokratów. Jak informuje The Hill, stało się to mniej niż miesiąc przed wyborami, w trakcie walki o kontrolę nad Senatem.

Wyścigi w Karolinie Północnej, na Alasce i w Ohio

W Karolinie Północnej były demokratyczny gubernator Roy Cooper wyprzedza byłego przewodniczącego Komitetu Narodowego Partii Republikańskiej Michaela Whatleya o od jednocyfrowej do dwucyfrowej liczby punktów procentowych, według najnowszych sondaży. Super PAC powiązane z kierownictwem republikanów i demokratów w Senacie ograniczyły swoją obecność finansową w tej kampanii, choć nie zakończyły jej całkowicie.

Na Alasce demokraci popierają byłą członkinię Izby Reprezentantów Mary Peltolę, która rywalizuje z urzędującym republikańskim senatorem Danem Sullivanem. Sabato’s Crystal Ball zaliczył ten wyścig do kategorii „przewaga demokratów”, podczas gdy Cook Political Report ocenia go jako nieprzewidywalny. Analitycy Sabato’s Crystal Ball jednocześnie zaznaczyli, że Sullivan jest silnym urzędującym kandydatem.

W Ohio republikański senator Jon Husted kandyduje w wyborach uzupełniających na pozostałą część kadencji JD Vance’a w Senacie. Jego przeciwnikiem jest były demokratyczny senator Sherrod Brown, a wyniki sondaży w tym wyścigu regularnie mieszczą się w granicach błędu statystycznego.

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Inne konkurencyjne stany

W Maine urzędująca republikańska senatorka Susan Collins rywalizuje z demokratą Troyem Jacksonem, byłym przewodniczącym Senatu stanu Maine. The Hill zauważa, że sondaże wskazują na wyrównaną walkę. W Michigan republikanie uważają wolny mandat po decyzji demokratycznego senatora Gary’ego Petersa o niekandydowaniu za jedną z najlepszych okazji do zdobycia miejsca.

W Teksasie republikanie mają znaczną przewagę w przyszłych rezerwacjach reklamowych: według AdImpact zarezerwowali ponad 51 mln dolarów, podczas gdy demokraci — niemal 5 mln dolarów. W Iowa Cook Political Report i Sabato’s Crystal Ball w ostatnich miesiącach określały wyścig jako nieprzewidywalny, choć Inside Elections ocenia go jako nieznacznie przechylający się na stronę republikanów.

Osobno obie partie obserwują wyścigi w Minnesocie, Karolinie Południowej, Nebrasce i Georgii. Według oceny publikacji niespodziewana zmiana kontroli nad mandatem w którymkolwiek z tych stanów mogłaby sygnalizować szczególnie udany dzień dla jednej z partii.

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