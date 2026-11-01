W Stanach Zjednoczonych nowa fala postępowych kandydatów wzywa Partię Demokratyczną do przesunięcia swoich priorytetów bardziej w lewo przed wyborami uzupełniającymi do Kongresu. Demokraci dążą do odzyskania kontroli nad Kongresem, jednak w partii pojawiają się podziały dotyczące jej dalszego kursu politycznego, informuje France 24. Materiał opublikowano 1 listopada 2026 roku.

Różnice zdań w sprawie kursu partii

Różnice w Partii Demokratycznej dotyczą tego, jaka powinna być jej dalsza orientacja polityczna. Pojawiają się one w okresie, gdy partia próbuje odzyskać kontrolę nad amerykańskim organem ustawodawczym.

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Postulaty postępowych kandydatów

Według France 24 postępowi kandydaci sprzeciwiają się wpływowi korporacyjnych pieniędzy na politykę. Wzywają także do powszechnej opieki zdrowotnej, bardziej aktywnych działań na rzecz klimatu oraz położenia kresu przemocy ze strony policji.

France 24 omówiła ten temat w materiale wideo trwającym 2 minuty i 40 sekund, przygotowanym przez Monte’a Francisa.

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