W Kenii prokuratura zwraca się do Sądu Najwyższego o skazanie pastora Paula Nthenge Mackenziego i 30 innych oskarżonych w sprawie śmierci 191 osób w Shakaholi. Według oskarżenia wśród zmarłych było 190 dzieci i jedna osoba dorosła. Sąd ma ogłosić decyzję w poniedziałek, informuje Nation Kenya.

Stanowisko oskarżenia

Prokuratorzy twierdzą, że Mackenzie, którego nazywano także Mtumishi, Nabii i Papaa, nakazywał swoim wyznawcom pościć aż do śmierci, przekonując ich, że w ten sposób spotkają Jezusa Chrystusa w niebie. Według oskarżenia zgony były skutkiem skoordynowanego postu motywowanego religijnie, w którym oskarżeni pełnili różne role.

Prokuratura państwowa oświadczyła, że w 99% przypadków ofiary prawdopodobnie zmarły z głodu, a kolejne dwa zgony nastąpiły wskutek bezpośrednich działań ludzi. Prokuratorzy powołali się również na zeznania dotyczące porozumienia w sprawie samobójstwa oraz ustnych poleceń rodziców dla dzieci, by przeszły do maombi — modlitw, które według oskarżenia oznaczały post aż do śmierci.

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W trakcie śledztwa organy państwowe odkryły lub ekshumowały ponad 429 ciał, przeprowadziły badania kryminalistyczne dowodów rzeczowych i przeanalizowały zapisy z miejsc zdarzeń. Prokuratura podała, że zarejestrowano około 400 zeznań, a w sprawie zeznawało 120 świadków. Szersze śledztwo doprowadziło do postawienia zarzutów 95 osobom w sprawach dotyczących morderstw, przestępczości zorganizowanej, radykalizacji i przestępstw przeciwko dzieciom.

Argumenty obrony

Obrona wezwała sąd do uniewinnienia wszystkich 31 oskarżonych, twierdząc, że prokuratura nie udowodniła zarzutów morderstwa ponad wszelką uzasadnioną wątpliwość. Adwokaci podkreślają, że nie we wszystkich przypadkach prawidłowo ustalono tożsamość zmarłych i przyczyny śmierci, a wnioski dotyczące głodzenia częściowo opierały się na przypuszczeniach.

Sąd ma ocenić, czy udowodniono przyczyny zgonów, bezprawne działania oskarżonych oraz istnienie zamiaru wymaganego do wydania wyroku skazującego za morderstwo.

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