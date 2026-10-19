Prokuratura w Mediolanie oświadczyła, że podczas sobotnich zamieszek w centrum miasta we Włoszech zatrzymani dorośli dopuścili się niszczycielskich działań, które urząd określił jako rzadko brutalne. Do zamieszek doszło podczas protestu, który miał głównie młodzieżowy charakter.

Ocena prokuratury

Jak podaje ANSA English, podczas zamieszek w stronę funkcjonariuszy organów ścigania rzucano kosze na śmieci, kostkę brukową i inne przedmioty. W prokuraturze wskazano, że zatrzymani z łatwością uciekali się do improwizowanych niszczycielskich działań, a także, według oceny urzędu, wykazali znaczące zdolności przestępcze i brak samokontroli.

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Wnioski dotyczące zatrzymanych

Prokuratura złożyła dokumenty z wnioskiem o potwierdzenie zasadności zatrzymań i zastosowanie aresztu wobec kilku z pięciu młodych ludzi związanych z wydarzeniami. W jednym z dokumentów wskazano również, że jeden z uczestników działał w kominiarce z wizerunkiem twarzy znanego piłkarza.

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