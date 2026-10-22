Prokuratura w Neapolu rozpoczęła wstępną kontrolę możliwej roli zorganizowanej przestępczości w protestach kierowców ciężarówek na południu Włoch, które w tym tygodniu spowodowały znaczne utrudnienia. poinformowała ANSA English.

Oświadczenie ministra

Włoski minister sprawiedliwości Carlo Nordio powiedział w rozmowie ze Sky Tg24, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo wykorzystywania protestów i przenikania do nich zorganizowanej przestępczości. Według niego Camorra prawdopodobnie jest obecna, jest zdolna do przenikania do protestów i może wykorzystać tę sytuację.

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Skargi kierowców

Kilku kierowców ciężarówek zgłosiło presję, a w niektórych przypadkach także groźby ze strony osób w maskach. Według kierowców próbowano zmusić ich do przyłączenia się do protestów.

Niektórzy kierowcy oświadczyli również, że przecięto im opony w ciężarówkach. Wstępna kontrola ma ustalić, czy zorganizowana przestępczość odegrała jakąkolwiek rolę w protestach.

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