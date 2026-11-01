W Paryżu we Francji prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa po ataku na funkcjonariuszy służb podczas demonstracji. Jak informuje Deutsche Welle, w żandarmów rzucono koktajl Mołotowa, a prokuratura poinformowała również o pociskach wybuchowych wymierzonych w żandarmów i policjantów.

Atak w pobliżu Porte de Charenton

Do incydentu doszło w pobliżu Porte de Charenton, gdzie w sobotę kończył się marsz. Według prokuratury celem ataku było około 15 żandarmów, a także policjanci. Na zdjęciach i nagraniach agencji AFP widać, jak urządzenie zapalające eksplodowało przy nogach żandarma i podpaliło jego wyposażenie ochronne.

Prokuratorzy poinformowali, że wśród wstępnie odnotowanych obrażeń były oparzenia drugiego stopnia i szumy uszne. Śledczy nadal ustalają dokładną liczbę poszkodowanych oraz ciężkość ich obrażeń. Dotąd nikogo nie zatrzymano w sprawie ataku. Minister spraw wewnętrznych Francji Laurent Nuñez nazwał atak usiłowaniem zabójstwa.

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Zatrzymania podczas protestów

Francuskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych poinformowało o 779 zatrzymaniach w całym kraju podczas demonstracji i w noc Halloween. Liczba ta obejmuje oba wydarzenia i aktualizuje wcześniejszy szacunek 565 zatrzymań, opublikowany w sobotni wieczór. Według władz dalsza część nocy minęła bez poważnych incydentów.

W Paryżu zatrzymano 105 osób: 88 w związku z protestami, a kolejne 17 w noc Halloween. W areszcie pozostawało 89 osób, w tym co najmniej 22 nieletnich. Protesty dotyczyły wysokich kosztów życia i polityki rządu. MSW oszacowało liczbę uczestników w całym kraju na 320 tys., podczas gdy związki zawodowe podały, że uczestników było niemal 500 tys.

Łączna liczba zatrzymań była niższa niż 1314 odnotowanych podczas mobilizacji w poprzednią sobotę oraz niż 2628 zatrzymań 17 października, gdy doszło do masowych zamieszek i grabieży.

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