W sądzie w Manchesterze, w północno-zachodniej Wielkiej Brytanii, prokuratura oświadczyła, że w telefonie mężczyzny po sześćdziesiątce znaleziono ponad milion fotografii i nagrań wideo, które według niej dokumentują przemoc wobec jego żony. Mężczyzna przyznał się już do około 60 przestępstw seksualnych przeciwko żonie, podaje Dawn. Jego nazwiska nie ujawniono, aby chronić tożsamość pokrzywdzonej.

Dowody oskarżenia

Prokuratorka Louise Oakley powiedziała ławnikom, że mężczyzna przez dwie dekady odurzał i gwałcił żonę oraz miał zapraszać innych mężczyzn do udziału w przemocy. Według niej filmował przestępstwa i rozpowszechniał materiały w internecie oraz aplikacjach społecznościowych wśród „podobnie myślących osób”.

Prokuratorka oświadczyła również, że niektórzy oskarżeni przez lata komunikowali się z mężczyzną w internecie i mieli spiskować, aby podawać kobiecie substancje, by mogła być poddawana przemocy. Od 2023 roku, według oskarżenia, zaczął zapraszać mężczyzn do ich domu i nagrywał, jak on sam oraz inni gwałcili kobietę, gdy była nieprzytomna.

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Proces dziewięciu mężczyzn

Oakley nazwała telefon mężczyzny, zabezpieczony po jego aresztowaniu, „konfesjonałem”, zawierającym między innymi jego „barbarzyńskie fantazje seksualne”, datowane od 2004 roku. Według niej materiały dokumentowały nie tylko przemoc ze strony mężczyzny, lecz także przemoc innych osób, w tym tych, które obecnie zasiadają na ławie oskarżonych.

Mężczyzna i 13 innych osób zostali oskarżeni o spisek w celu stosowania przemocy wobec kobiety. Cztery z nich przyznały się już do winy w związku z różnymi zarzutami. Sąd w Manchesterze rozpatruje obecnie sprawę dziewięciu mężczyzn w wieku od 28 do 70 lat, którzy nie przyznają się do zarzutów gwałtu, napaści na tle seksualnym oraz spisku w celu podania substancji mającej odurzyć osobę lub pozbawić ją zdolności do stawiania oporu.

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