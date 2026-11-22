Propozycja zespołu negocjacyjnego prezydenta USA Donalda Trumpa dotycząca udzielenia Ukrainie gwarancji zbiorowej obrony na wzór art. 5 traktatu NATO wywołała ostrożny optymizm wśród części europejskich sojuszników Kijowa, jednak w Europie obawiają się, że cena polityczna i bezpieczeństwa takiego porozumienia będzie zbyt wysoka. Informację tę podał w niedzielę, 22 listopada 2026 roku, serwis Politico.

Według informacji podanych przez serwis, po kilku tygodniach negocjacji specjalny wysłannik Trumpa, Jared Kushner, oświadczył, że prezydent USA jest „otwarty” na taką „wielką umowę”, a strona rosyjska rzekomo również pozytywnie odnosi się do tej koncepcji.

Mimo że nie ma publicznego potwierdzenia ze strony Kremla, a zastępca szefa MSZ RF Siergiej Riabkow odrzucił już ideę „quasi-członkostwa” Ukrainy w Sojuszu, Władimir Putin nie odrzucił otwarcie planu Kushnera. Jeden z europejskich urzędników blisko związanych z procesem negocjacyjnym zauważył, że w kwestii gwarancji bezpieczeństwa nastąpił postęp, a dyskusja na temat bezpieczeństwa europejskiego toczy się obecnie bez maksymalistycznych żądań i z udziałem europejskich partnerów. Oczekuje się, że kolejna runda negocjacji z udziałem Europy, podczas której omawiane będą kwestie zawieszenia ognia w sektorze energetycznym oraz na Morzu Czarnym, może odbyć się w Abu Zabi po 26 listopada.

Jednocześnie europejscy dyplomaci i analitycy ostrzegają przed ryzykiem, jakie może nieść ze sobą taki format porozumień. Według informacji serwisu Politico strona amerykańska wcześniej pytała Kijów o gotowość do rezygnacji z kontrolowanej przez Ukrainę części Donbasu w zamian za członkostwo w NATO, a Jared Kushner porusza również kwestię przeglądu całej przedwojennej architektury bezpieczeństwa w Europie oraz stosunków Sojuszu z Moskwą. Ekspert londyńskiego ośrodka analitycznego Chatham House, Grégoire Roos, ostrzegł, że gwarancja wzorowana na artykule 5 może stać się „koniem trojańskim”, jeśli warunkiem zawarcia wielkiego porozumienia będzie przekazanie Donbasu Rosji oraz ograniczenie obecności wojskowej NATO w Europie Wschodniej, co w praktyce da Rosji prawo weta w kwestiach bezpieczeństwa europejskiego.

Źródło: Politico.

Władimir Putin podczas prywatnych rozmów zgodził się, że po zakończeniu wojny Ukraina może otrzymać od Stanów Zjednoczonych i partnerów europejskich gwarancje bezpieczeństwa podobne do tych zawartych w art. 5 NATO, pod warunkiem że na terytorium Ukrainy nie będą rozmieszczane bazy ani wojska Sojuszu.

Specjalni wysłannicy prezydenta USA, Steve Witkoff i Jared Kushner, w ciągu ostatnich miesięcy wielokrotnie poruszali podczas zamkniętych spotkań z przedstawicielami Ukrainy i krajów europejskich kwestię ewentualnego przystąpienia Kijowa do NATO w zamian za ustępstwa terytorialne ze strony Rosji.

Wiceminister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Riabkow oświadczył, że Moskwa nie zgodzi się nawet na tak zwane „quasi-członkostwo” Ukrainy w NATO. Według niego wszelkie formuły przewidujące taki status dla Kijowa są nie do przyjęcia dla Kremla.

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