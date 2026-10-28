Prorosyjskie grupy hakerskie przeprowadzają cyberataki na przedsiębiorstwa przemysłowe i obiekty infrastruktury w około 20 krajach NATO, co prowadzi do rzeczywistych awarii, pożarów i wycieków niebezpiecznych substancji.

Według danych agencji Bloomberg cyberprzestępcy uzyskują dostęp do zautomatyzowanych systemów sterowania urządzeniami przemysłowymi dzięki słabym zabezpieczeniom sieci. W Hiszpanii cyberataki spowodowały pożar w fabryce produkującej sprzęt do energii odnawialnej, a także zakłócenia w pracy winiarni i krematoriów.

W Danii po włamaniu do stacji pomp 450 domów pozostało bez wody, a wahania ciśnienia uszkodziły sieci wodociągowe. W Stanach Zjednoczonych w wyniku ingerencji w systemy zakładu przetwórstwa mięsnego doszło do wycieku amoniaku i ewakuacji personelu. Dziennikarze wskazują, że za atakami stoją ugrupowania CARR i Z-Pentest, a amerykańska prokuratura wiąże działalność CARR z nadzorem i finansowaniem ze strony GRU (Głównego Wywiadu Wojskowego Rosji).

Źródło: Bloomberg.

Strony rządowe w Europie są wyłączane z powodu zagrożenia cyberatakami — Reuters.

W środę strony rządowe w Holandii, Finlandii i innych krajach zostały tymczasowo wyłączone po doniesieniach o dwóch krytycznych lukach w języku programowania PHP.

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